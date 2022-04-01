الجيش يدعو المواطنين الى التزام الارشادات المتعلقة بخطر الألغام

دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين الى التقيد بالارشادات والتوجيهات المتعلقة بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة من خلال عدم الاقتراب الى الأماكن المشبوهة، والتزام اشارات التحذير وعدم نزعها وغيرها من التوجيهات.

وعند مصادفة لغم أو أي جسم غريب، طالبت المواطنين بإبلاغ أقرب مركز عسكري أو الاتصال بالجهات المختصة.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “نظرا إلى استمرار تعرض بعض المواطنين لإصابات ناجمة عن انفجار ألغام وقنابل عنقودية وأجسام مشبوهة، نذكر المواطنين بأن الذخائر المذكورة متعددة الأشكال والأحجام، وقد تكون مموهة بطرق مختلفة ومنتشرة عشوائيا في الأراضي التي شهدت أعمالا حربية”.

وأشار البيان إلى أن “قيادة الجيش وحرصا منها على السلامة العامة، تدعو المواطنين إلى التقيد بالإرشادات والتوجيهات الآتية: عدم الاقتراب من الأماكن المشبوهة، التزام إشارات التحذير وعدم نزعها أو محاولة دخول البقع المسيجة، عدم لمس الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة، أو العبث بها، عدم سلوك الطرق غير الآمنة والالتزام دائما الطرق المعبدة، والالتزام دائما قواعد الحيطة والأمان. كما تدعوهم عند مصادفتهم لغما أو أي جسم غريب، إبلاغ أقرب مركز عسكري أو الاتصال بأركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على رقم الهاتف 956143/05 أو على الرقم 1701 موزع وزارة الدفاع الوطني”.