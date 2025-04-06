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الجيش يزيل عوائق هندسية مفخخة وضعها الجيش الإسرائيلي

منذ 3 ساعات
عنصر من الجيش اللبناني يقوم بازالة عوائق هندسية وضعها الجيش الاسرائيلي

عنصر من الجيش اللبناني يقوم بازالة عوائق هندسية وضعها الجيش الاسرائيلي

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“في إطار متابعة الخروقات المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي، عملت وحدة من الجيش في منطقتَي علما الشعب واللبونة – صور على إزالة عوائق هندسية كان العدو الإسرائيلي قد وضعها لإغلاق طريق داخل الأراضي اللبنانية، كما فككت عبوتَين استخدمهما العدو لتفخيخ هذه العوائق.

تُواصل قيادة الجيش العمل على إزالة الخروقات المعادية بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، فيما يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق عدّة في لبنان، وانتهاكاته لأمن اللبنانيين”.

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