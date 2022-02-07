الأثنين 6 رجب 1443 ﻫ - 7 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يستأنف توزيع تعويضات على المتضررين من انفجار المرفأ

منذ 35 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 7 /2/2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2.381,000,000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 470 وحدة سكنية موزعة على مناطق (زقاق البلاط والمصيطبة والبسطة والباشورة والمزرعة ورأس بيروت والمدور والرميل والصيفي وبرج حمود ومينا الحصن وبوشرية والجديدة البوشرية وسن الفيل وفرن الشباك والشياح والزلقا والفنار وجل الديب وبقنايا وبياقوت وأنطلياس).

سيتم استكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى منطقتي: الدكوانة والضبية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

إيناس
إيناس غادرت ولم تعد… هل شاهدتموها؟
وليد جنبلاط
جنبلاط: لماذا عدنا الى سلف الكهرباء من خارج الموازنة؟
تحرك الاهالي
قطع طريق العدلية … اهالي ضحايا تفجير المرفأ نحو التصعيد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

والد الطفل ريان
بالفيديو: والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص
الطفل ريان
العالم يبكي ريان.. وفاة الطفل المغربي بعد 5 أيام قضاها في قاع البئر
الطفل ريان
عقب وفاة الطفل ريان.. صحيفة تفجّر مفاجأة!