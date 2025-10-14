الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
الجيش يستعد لمرحلة ما بعد اليونيفيل.. وتأكيد على القرار 1701

منذ ساعتين
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد الغرين والسفير البريطاني في لبنان هايمش كاول ووفدا مرافقا. وتم خلال اللقاء عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في لبنان، ولا سيما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة بالأمس.

كما تم التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافة إلى عملية انتشار الجيش وفقا للقرار 1701. وتناول البحث أيضا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوة اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية العام 2026″.

وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.

واستقبل منسى وفدا من أهالي شهداء معركة عبرا، الذين نقلوا إليه مطالبهم بإنصاف أبنائهم ومواصلة جهود تحقيق العدالة.
وأعرب الوزير منسى عن تفهمه العميق لمعاناتهم، وطمأنهم، مؤكدا ثقته التامة بشفافية القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والتزامها الكامل بالقانون والعدالة.

والتقى وزير الدفاع عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة البروفسور أنطونيوس أبو كسم، وتم عرض للشؤون الأكاديمية والعلاقات بين المؤسسات التعليمية والعسكرية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

