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الجيش يضبط شاحنة بداخلها أسلحة حربية وذخائر

4 - أبريل - 2025
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضبطت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، وذلك في منطقة حي الشعب – بعلبك.

كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة يونين – بعلبك المواطن (ز.ك.) لحيازته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.

كذلك أوقفت الوحدة في منطقة الطيبة – بعلبك المواطن (ه.ا.) والسوري (ن.م.) لإطلاقهما النار وحيازتهما سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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