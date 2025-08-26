الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية!

صدر عن قيادة الجيش مديريّة التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخ 25 /8 /2025، وضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، وملاحقة محاولات التسلل والإخلال بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقيعة – عكار السوري (ا.ا.)، وضبطت داخل سيارته كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.
