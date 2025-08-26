الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية!

منذ 12 دقيقة
الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية المضبوطة

صدر عن قيادة الجيش مديريّة التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 25 /8 /2025، وضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، وملاحقة محاولات التسلل والإخلال بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقيعة – عكار السوري (ا.ا.)، وضبطت داخل سيارته كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

