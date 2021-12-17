الجيش يضبط مصنعاً للكبتاغون في بعلبك

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ قوة من الجيش تمكّنت، خلال عملية دهم لمنازل عدد من المطلوبين في الشراونة في بعلبك، من ضبط معمل لصناعة حبوب الكبتاغون وكمية من الحشيشة. فيما يجري العمل على ملاحقة مطلوبين.
يشار إلى أن مصانع حبوب الكبتاغون تنشط في مناطق عدة في لبنان، أبرزها في البقاع (شرق)، وفي شمال البلاد، كما يصنّع في سوريا والعراق ويصدّر بشكل خاص إلى السعودية، بحسب ما جاء في تقرير للمرصد الفرنسي للمخدرات.
ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة”، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.