الجيش يضبط مصنعاً للكبتاغون في بعلبك

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ قوة من الجيش تمكّنت، خلال عملية دهم لمنازل عدد من المطلوبين في الشراونة في بعلبك، من ضبط معمل لصناعة حبوب الكبتاغون وكمية من الحشيشة. فيما يجري العمل على ملاحقة مطلوبين.

يشار إلى أن مصانع حبوب الكبتاغون تنشط في مناطق عدة في لبنان، أبرزها في البقاع (شرق)، وفي شمال البلاد، كما يصنّع في سوريا والعراق ويصدّر بشكل خاص إلى السعودية، بحسب ما جاء في تقرير للمرصد الفرنسي للمخدرات.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة”، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.