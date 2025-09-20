السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
الجيش يعلن توقيف عدة أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

منذ دقيقة واحدة
الجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه في إطار مكافحة التهريب، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي وادي خالد – عكار وشبعا – حاصبيا 7 مواطنين، لمشاركتهم في تهريب مواد غذائية ومحروقات، وضبطت في حوزتهم كمية منها.

وأفادت في بيان، بأن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مدينة بعلبك السوريَّين (ع.ع.) و(ع.س.) لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات والأسلحة.

وبحسب البيان، فإنه أثناء عملية المطاردة أطلق أحدهما النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أدّى إلى إصابته. وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من المخدرات وحبوب الكبتاغون وآلات لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر حربية وقذائف صاروخية.

كذلك نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة عين علق – المتن وأوقفت المواطن (ف.خ.)، لإطلاقه النار خلال إشكال وضبطت كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.

وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

