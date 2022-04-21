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الجيش يوقف العمل في غرفة الطوارئ المشرفة على الاغاثة عقب انفجار بيروت

21 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 4:43 مساءً
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“تحيط قيادة الجيش المواطنين علما بأنه اعتبارا من 21/4/2022، يوقف العمل في غرفة الطوارئ المتقدمة لمدينة بيروت التي تولت منذ 10/8/2020 مهمة الإشراف على الأعمال الإنسانية والإغاثية في المنطقة المنكوبة عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، وقامت بتنسيق أعمال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المنطقة.

تضمنت الأعمال التي نفذت من قبل الجمعيات بالتنسيق مع الغرفة ما يلي:
إعادة إعمار وحدات سكنية أصلحت جزئيا أو كليا، إيواء عائلات، تقديم مساعدات مالية، تقديم مساعدات عبارة عن تجهيزات منزلية، تقديم مساعدات غذائية، متابعة حالات صحية ومعالجة طلبات وتلقي الشكاوى.

كذلك نفذت الغرفة عملية إعادة مسح للمنازل المتضررة ضمن دائرة شعاعها 2.5 كلم من نقطة انفجار المرفأ. يمكن للمواطنين تقديم المراجعات بدءا من تاريخ 26/4/2022 على الرقم 951300/05 بين الساعة 9.00 والساعة 12.00 من كل يوم عمل، كما يمكن للجمعيات التواصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد معها بالنسبة للمشاريع التي هي قيد التنفيذ”.

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