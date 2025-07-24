الجيش يعلن توقيف 4 مواطنين لإطلاقهم النار و78 سوريًّا لتجولهم بشكل غير شرعي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد – بعبدا، وأوقفت المواطنين (ا.ش.) و(ح.ش.) و(م.ش.) و(ب.ش.) لإطلاقهم النار.

كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي العاصي – الهرمل وشدرا – عكار 78 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لدخول آليات الجيش اللبناني إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.