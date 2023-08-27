الجيش يعلن جدول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في الأيام المقبلة

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيانات الآتية:

“ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 28 و29/8/2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

وبتاريخ 27/8/2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عمرا، حولا، مركبا، عرب اللويزة، عيتا الجبل، عيتا الشعب، تلة إرمز، عيتيت ويارون.

كذلك، ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7/8/2023 ولغاية 6/9/2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.