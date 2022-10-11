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الجيش يعلن حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر أيلول الماضي

منذ 48 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش أن حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيلول الماضي هي: توقيف 430 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات 87 سلاحًا حربيًا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الإتصال.

وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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