الجيش يعلن مساهمته في أعمال البحث والإنقاذ في الشويفات

أعلنت قيادة الجيش في بيان:

أنه “بتاريخ 19 / 2 / 2024، على أثر انهيار مبنى سكني في منطقة الشويفات، عملت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة وعناصر من فوج الهندسة على مساندة عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر في أعمال البحث والإنقاذ، التي استمرت حتى الساعة الرابعة فجرًا وساهمت في انتشال 4 ضحايا وإنقاذ 4 أشخاص”.

وبحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الحصيلة شبه النهائية لانهيار مبنى الشويفات – حي العين رست على انتشال 4 جثث و4 جرحى تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة حتى هذه اللحظة.

وكانت فرق الانقاذ في الدفاع المدني اللبناني، والاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، والهيئة الصحية الإسلامية، والصليب الاحمر اللبناني، قد عملت منذ اللحظة الاولى للانهيار على رفع الانقاض ونقل المصابين وتأمين محيط المبنى واخلاء المباني المجاورة المهددة بالتداعيات.

وأعلن الصليب الأحمر في بيان:

“على إثر انهيار مبنى مأهول في منطقة الشويفات-العمروسية مساء أمس الإثنين 19 شباط قرابة الساعة التاسعة مساء، والذي نتج عنه بحسب المعلومات التي توافرت لدى الصليب الأحمر اللبناني 4 قتلى و6 مصابين، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 6 سيارات اسعاف وفريق من وحدة البحث والإنقاذ، حيث عملت على نقل 3 جثث و3 مصابين الى المستشفيات المجاورة بعد انتشالهم من تحت الركام، وقدّمت الاسعافات الأولية لشخصين في الموقع لم تستدعِ حالتهما النقل الى المستشفى، كما تم نقل جثة وإصابة واحدة من جهات أخرى، وقد استمرت عمليات الإنقاذ حتى الثالثة فجرًا.”