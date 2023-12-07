الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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الجيش يعمم إرشادات هامة للإعلاميين المتواجدين على الحدود الجنوبية

منذ 18 دقيقة
جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس

جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس (رويترز)

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أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​، أنّ “إلحاقًا بالتّعميم السّابق المتعلّق بالتزام إجراءات الاستحصال على ترخيص تصوير من قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه، وبناءً على الاجتماع الّذي عُقد في ​وزارة الإعلام​، وبما أنّ المناطق الحدوديّة الجنوبيّة تمرّ بوضع استثنائي ودقيق على أثر الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة، وحفاظًا على سلامتكم وحرصًا على التّعاون بين الوحدات المنتشرة ووسائل الإعلام، يهمّ قيادة الجيش- مديريّة التّوجيه أن تلفت عنايتكم إلى الإرشادات التّالية:

1- التّقيّد بإرشادات الوحدات المنتشرة في ما خصّ النّقاط الخطرة.

2- عدم تصوير محيط المراكز العسكريّة والأمنيّة، أو نشر معلومات أو تفاصيل ميدانيّة يمكن للعدو الإسرائيلي استغلالها.

3- اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تغطية الأحداث.

4- ضرورة توجُّه الإعلاميّين غير اللّبنانيّين، المستحصلين على ترخيص تصوير من قيادة الجيش- مديريّة التّوجيه وبعد الاستحصال على إذن وزارة الإعلام، إلى فرع مخابرات منطقة الجنوب قبل البدء بالتّغطية الإعلاميّة.

5- تضمين طلب التّرخيص المرسَل إلى قيادة الجيش فئة الدّمّ العائدة لكلّ من أعضاء الفرق الإعلاميّة.

6- عند التّعرّض لأيّ حادث، يمكن التّواصل مع عمليّات قطاع جنوب الليطاني على أحد الأرقام: 742290/07 ـــــ 741858/07 ــــ 741854/07، أو مع فرع مخابرات منطقة الجنوب على أحد الرّقمين: 720008/07 ــــ 725015/07”.

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