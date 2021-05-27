الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يقفل الطرق المؤدية إلى جبل محسن إثر صدور نتائج الانتخابات السورية

27 - مايو - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

يقفل الجيش اللبناني مساء اليوم الطرق المؤدية إلى جبل محسن بسبب احتفالات ستُقام في المنطقة عقب صدور نتائج الانتخابات السورية.

وأُجريت في سوريا الأربعاء انتخابات رئاسية في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة، وسط توقعات بأن من شبه المؤكد أن تسفر عن فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رابعة مدتها سبع سنوات.
أغلقت صناديق الاقتراع الأربعاء عند منتصف الليل، بعد أن أدلى الناخبون في مناطق سيطرة النظام السوري بأصواتهم، في انتخابات رئاسية يترشح فيها الرئيس بشار الأسد لولاية رابعة مدتها 7 سنوات.

ويخوض الأسد الانتخابات أمام مرشحين اثنين، هما: عبد الله عبد الله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود مرعي، الذي يرأس حزبا معارضا يحظى بموافقة رسمية.

ورفضت المعارضة الانتخابات ووصفتها بـ”المهزلة”، كما انتقدت الولايات المتحدة ودول أوروبية الانتخابات باعتبارها غير حرة أو عادلة.

وأثناء الإدلاء بصوته، قال الأسد إن رأي الغرب يعتبر “صفرا”.
وجاء موقف الأسد غداة تأكيد وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا -في بيان مشترك- أنّ الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    محطة محروقات
    هل سيبقى تسعير المحروقات معتمداً على منصة صيرفة؟
    موظفو القطاع العام
    موظفو الإدارة العامة: للاستمرار بالإضراب
    غياث يزبك
    يزبك: لبنان الأخضر يحتضر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد