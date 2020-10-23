الجيش يكشف آلية توزيع المساعدات المالية على المتضررين من انفجار المرفأ

عرضت قيادة الجيش في مؤتمر صحافي آلية توزيع المساعدات المالية على المتضررين من انفجار المرفأ.

وأشار الجيش الى أنه تمّ تحديد آلية الدفع التي سيعتمدها الجيش في توزيع مبلغ ١٠٠مليار ليرة لبنانية على اصحاب الوحدات السكنية التي تضررت جراء انفجار المرفأ بناءً لتصنيف الوحدات السكنية المتضررة، والذي تم خلال مرحلة مسح الأضرار، حيث ستشمل آلية التوزيع الشقق المصنفة ضمن الفئات العادية والمتوسطة.

ولفت الجيش الى أن عدد الوحدات السكنية المستفيدة هو ١٠٢٧٤.

هذا وستتولى قيادة الجيش تبليغ المواطنين عبر تعاميم واتصالات هاتفية بمواعيد تسلم مساعداتهم على أن يوقع كل مستفيد تعهداً باستخدام التعويض في عملية ترميم منزله.