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الجيش يكشف حصيلة التدابير الأمنية خلال تشرين الأول

منذ دقيقتين
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الأول 2023، أوقف 781 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 41 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و4 رمانات يدوية، و4 قذائف أر بي جي، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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