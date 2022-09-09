الجيش يلقي القبض على شريك "أبو سلة"

تمكّنت قوة من الجيش ودورية من المخابرات من توقيف مطلوب بجرم تهريب مطلوبين وسرقة سيارات والإتجار بالمخدرات وغيرها.

والموقوف هو شريك المطلوب علي منذر زعيتر الملقّب بـ “أبو سلة”.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة الدورة- الهرمل المطلوب (ج.ص.ع.) بجرم تهريب مطلوبين وسرقة سيارات والإتجار بالمخدرات وإطلاق النار على دوريتين للجيش.

والموقوف هو شريك المطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلة) ويعمل معه في تجارة المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.