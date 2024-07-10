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الجيش يلقي القبض على مطلوبين في مخيم نهر البارد وبعلبك

منذ 13 ساعة
توقيف شخص

توقيف شخص

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أوقف الجيش اللبناني 4 أشخاص في مخيم نهر البارد وبعلبك لارتكابهم جرائم مختلفة.

-وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوب بتاريخ 8/7/2024 على أثر إشكال في مخيم نهر البارد، وفي إطار ملاحقة مفتعلي الإشكال، أوقفت دورية من مديرية المخابرات داخل المخيم الفلسطينيَّين (ع.ل.) و(م.ح.)، وتَبيَّنَ أنهما مطلوبان لإقدامهما على إطلاق النار وافتعال إشكالات في تواريخ سابقة.
كما أوقفت دورية أخرى في مدينة بعلبك – حي الشيخ حبيب المواطن (ع.ع.) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار، والمواطن (م.ا.) المطلوب لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا.

سُلمت المضلوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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