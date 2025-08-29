الجيش ينشر صوراً للأسلحة التي تسلمها من مخيم برج البراجنة اليوم

الأسلحة التي تسلمها الجيش من مخيم برج البراجنة اليوم

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمّية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.

شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تسلّمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.”

