الجيش ينعى العميد المتقاعد ابراهيم بحمدوني

نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد ابراهيم بحمدوني، الذي توفي في تاريخ 13 / 1 /2021، وفي ما يأتي نبذة عن حياته:

*من مواليد: 8 / 12 /1949- قب الياس – زحلة.

* تطوّع في الجيش في تاريخ 13 / 11 /1972، ورقّي إلى رتبة ملازم في تاريخ 1 / 8 /1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 8 / 4 /2002.

*حائز أوسمة عدة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.

*تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

* متأهل وله ولدان.

*أقيم المأتم في تاريخ 15 / 1 /2021 الساعة 14.00 في كنيسة ميلاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس – قب الياس.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف الآتية:

زوجته: 401436 /70

إبنه النقيب طبيب الأسنان جهاد بحمدوني: 161583 /70

إبنته عبير: 579047 /76