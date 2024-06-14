الجيش ينعى المجنّد عبد السلام محمد شرف ويُوقف قاتله

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024 إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 26 /5 /2003 بيروت.

– مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 6 /3 /2023.

– حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.

– الوضع العائلي: عازب.

نقل الجثمان بتاريخ 14/6/2024 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي – بدارو إلى منزل والده في بلدة برجا، ثم ينقل بعدها إلى مسجد الخاشقجي – بيروت حيث يقام المأتم الساعة 16.15 ويوارى الثرى في جبانة الشهداء – الطيونة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 20.00 وبتاريخي 15 و16 /6 /2024 ابتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل والده في بلدة برجا- حي الكروم – قرب سوبر ماركت ديانا – الطابق الثالث.

وانتشرت معلومات أفادت أنّ مُخابرات الجيش، أوقفت قاتل العسكريّ عبد السلام شرف، الذي وُجد مقتولاً برصاصتين، في مُحيط مرفأ بيروت.

وبحسب المعلومات، نجحت مُخابرات الجيش من توقيف ج.ص، بعد أقلّ من 12 ساعة، على ارتكابه الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العسكريّ عبد السلام شرف، كان مكلفاً بحراسة مرفأ بيروت.