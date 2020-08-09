الجيش ينعى رقيبين استشهدا بانفجار مرفأ بيروت

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب حسن صادق الذي استُشهد جرّاء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت بتاريخ 4 / 8 / 2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 9 / 3 / 1994 بعلبك.

جُنّد في الجيش إعتباراً من 25 / 1 / 2012.

تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 9 / 12 / 2015.

حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 3 مرات.

الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 9 / 8 / 2020 الساعة 7.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بوداي (الحفير التحتى) – بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والده الكائن في بلدة بوداي.

وتنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب حمزة اسكندر الذي استشهد جراء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت بتاريخ 4 / 8 / 2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 5 / 4 / 1995 الحريقة- محافظة بعلبك الهرمل.

تطوع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 28 / 2 / 2015.

حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 4 مرات.

الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 9 / 8 / 2020 الساعة 14.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الهرمل – حي الوقف حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 19.00، ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل عمه حسن علي اسكندر الكائن في الهرمل- حي المرح.