الجيش ينعى عميدا متقاعدا

تنعي قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد عواد نجم، الذي توفي بتاريخ 27/2/2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 4/1/1961- شحيم – الشوف.

– تطوع في الجيش بتاريخ 9/1/1984، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1986، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/2016.

– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

– متأهل وله /3/ أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 27/2/2022 من مركز الجمعية الاجتماعية ـــ شحيم إلى جبانة بلدة شحيم ـــ جبل السويد، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة العصر في الجبانة المذكورة.

تقبل التعازي عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

زوجته إيمان: 445954/ 71

شقيقه راضي: 861256/ 03

شقيقه رضوان: 321583/ 03

شقيقه الحاج علي: 874583/ 03

شقيقه الحاج حسين: 053599/ 03

شقيق زوجته الحاج أيمن: 356785/ 03

شقيق زوجته الحاج هيثم: 736603/ 03

المختار غانم فواز: 010521/ 76