الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش ينفي تستر أحد ضباطه عن متورطين بقتل عنصر في اليونيفيل

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2025 8:11 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أورد أحد الحسابات المعادية على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم حول قيام ضابط من الجيش بالتغطية على المتورطين في قتل عنصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في كانون الأول 2022.

إن قيادة الجيش تنفي هذه المزاعم، وتؤكد أن ضباط المؤسسة العسكرية يؤدون واجبهم الوطني وينفذون مهماتهم بكل نزاهة واحتراف في مختلف المناطق اللبنانية. كما أن الضابط المذكور أدى دورًا مهمًّا في التنسيق مع اليونيفيل وكشف ملابسات الحادثة، ويأتي ذلك ضمن إطار التنسيق الوثيق والمتواصل بين الجيش واليونيفيل.

في المقابل، يمعن العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته اليومية للسيادة الوطنية، ويستمر في احتلال أراضٍ لبنانية، ونشر الأكاذيب، مثبتًا أكثر من أي وقت مضى إصراره على زعزعة الاستقرار الداخلي للبنان.”

وفي وقت سابق زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أن ضابطاً رفيع المستوى في الجيش اللبناني تعاون مع حزب الله في إخفاء حادثة قتل أحد جنود اليونيفيل على يد عناصر من الحزب.

وادعى أدرعي أن رئيس شعبة استخبارات الجنوب العميد سهيل بهيج حرب قد تواصل مع جهات تابعة لحزب الله باستمرار لغرض إخفاء الحادثة المذكورة.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب فؤاد مخزومي
    مخزومي: آن الأوان كي تستعيد الدولة سيادتها وتلغي ازدواجية السلاح
    رئيس الحكومة نواف سلام خلال الاجتماع التنسيقي في السراي للتداول بالعلاقات اللبنانية- السورية
    برئاسة سلام.. اجتماع تنسيقي في السراي للتداول بالعلاقات اللبنانية- السورية وسبل تعزيزها
    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى يستقبل رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ورئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده
    عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قاله وزير الدفاع!

    الأكثر قراءة

    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
    مطار بيروت- ارشيف
    بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب