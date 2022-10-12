الجيش ينفّذ حملة مداهمات في مشغرة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن وحدات الجيش اللبناني نفّذت حملة مداهمات في مشغرة في البقاع الغربي، بحثًا عن مطلوبين، اثر الاشتباكات التي وقعت في الساعات الاخيرة بين عائلتي عمار وشرف، وأسفرت عن سقوط قتيل وجريحين.

واتخذ الجيش اللبناني اجراءات صارمة من خلال اقامة حواجز ثابتة وظرفية، ودوريات مؤازرة لأعمال الدهم، حيث توقفت الاشتباكات بالكامل وعاد الهدوء الحذر الى البلدة.

كما تُجرى اتصالات على مستوى عال تتولاها قيادة “حزب الله” و”حركة امل”، للملمة ذيول الحادثة الاليمة ومنع تجدد الاشتباك بين العائلتين.