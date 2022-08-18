الجيش ينقل الغواصة إلى مرفأ طرابلس

أفادت قيادة الجيش عبر “تويتر”، أنّ الجيش ينقل الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة طرابلس بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٣، وذلك من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس.

ومرّت أربعة أشهر على حادثة غرق الزورق الذي عُرف بـ”زورق الموت” في طرابلس، والذي كان على متنه اكثر من 80 راكباً، في إطار ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي يشهدها لبنان منذ أكثر من سنة حتى اليوم بفعل الأزمة الاقتصادية الحادة.

وفيما لم تستطع السلطات اللبنانية من انتشال العديد من الجثث التي غرقت في ذلك الزورق، علم أن الغواصة التي تبرع أفراد من الجالية اللبنانية في أستراليا بتأمين تكاليف شحنها إلى طرابلس، ستصل الى بيروت الأسبوع المقبل، لتبدأ عملها في طرابلس في وقت لاحق.

الجيش ينقل الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة طرابلس بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٣، وذلك من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/lURDTeR4Bm — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 18, 2022