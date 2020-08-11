الجيش يواصل عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثة وأشلاء ضحايا

قيادة الجيش
قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“يواصل الجيش اللبناني بالتعاون مع فرق الإنقاذ اللبنانية والأجنبية عمليات البحث عن المفقودين، وقد تمكن اليوم الجيش وفريق الإنقاذ القطري من انتشال جثة إضافة الى أشلاء ضحايا.

على صعيد آخر قام فريق متخصص من فوج الهندسة بإزالة ما تبقى من حائط الإهراءات المتصدع الموجود في بقعة عمل فريق الإنقاذ الروسي، نظرا للخطر الكبير الذي يشكله هذا الحائط على حياة عناصر الإنقاذ، الذين يواصلون العمل بهدف الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات الواقعة تحت الأرض، والتي يتوقع العثور فيها على مفقودين.

وفي إطار عمليات رفع الأقاض، فقد تم رفع حوالي أربعة آلاف متر مكعب من الباطون المسلح والردميات والحبوب التي كانت موجودة داخل الإهراءات قبل الإنفجار”.

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