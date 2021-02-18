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الجيش يوزع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت

18 - فبراير - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه بيان جاء فه أنه بتاريخ 18 / 2 / 2021، تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2.522.000.000 ليرة لبنانية.

وأعلنت أن عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة بلغ 404 وحدات سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة).

وأكد الجيش أنه سيتم استكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى مناطق الخندق الغميق ـــ الباشورة وزقاق البلاط.

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