الجيش يوزع مساعدات مالية لـ150 عائلة في مشحا العكارية

وزع الجيش اللبناني مساعدات مالية على أكثر من 150 عائلة محتاجة في مبنى بلدية مشحا.

وأعلنت بلدية مشحا في بيان، أن “الجيش استكمل توزيع مساعدات مالية لاكثر من 150 عائلة محتاجة، في مبنى البلدية، على أن تتبعها لوائح جديدة في الأيام المقبلة .

وتوجه رئيس البلدية طلال علوش بالشكر الى قائد الجيش العماد جوزاف عون وقيادة الجيش وضباط وعناصر لواء المشاة الثاني، على “الجهود الجبارة التي يقومون بها بتوزيع المساعدة المالية للعائلات المحتاجة، والتزامهم بشرف خدمة الناس ومد يد العون لجميع اللبنانيين رغم الضغط النفسي والصحي بسبب تفشي كورونا والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.