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الجيش يوضح عملية الاعتداء على الضاحية

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أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيان تأكد فيه أن، “بتاريخ 25 / 8 / 2019 الساعة 2:30، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات.

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وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الاجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.

 

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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