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الجيش يوضح ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية له في بلدة مطربا

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آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 9:02 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنه:

” أثناء مرور سيارة بداخلها مواطن لبناني وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا – القصر، ترجّلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري.

وأفادت قيادة الجيش بأن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث.”

وفي وقت سابق ورد خبر حول وفاة الشاب عمار كنعان نتيجة إصابته برصاصة طائشة خلال الاحتفال بنجاح شقيقته في الشهادة الفنية الرسمية (BT3)، ليتبيّن لاحقًا أن المعلومات الأولية لم تكن دقيقة.

ففي وقت لاحق أفادت المعلومات أن عمار كنعان كان يحتفل بالنجاح، وأقدم على إطلاق النار في الهواء برفقة صديقه، أثناء تجوّلهما على متن سيارة والده في محيط بلدة مطربا – القصر، وهي منطقة حدودية ذات حساسية أمنية عالية، نظرًا لقربها من الخط الفاصل مع سوريا.

وخلال جولتهما، سُمع إطلاق نار كثيف في المنطقة، ما استدعى تدخّل دورية من الجيش اللبناني، كانت تُنفّذ مهامها ضمن إطار القرار الصارم القاضي بمنع أي خروقات أمنية في تلك البقعة الحدودية. وعند محاولة عناصر الدورية توقيف السيارة، لم يمتثل الشابان لأوامر التوقّف، ما دفع العسكريين إلى توجيه نداءات متكرّرة لم تلقَ أي استجابة.

وأمام استمرار السيارة في التقدّم، أُطلقت طلقات تحذيرية باتجاهها، ما أدى إلى إصابة مباشرة لعمار كنعان، تُوفي على إثرها على الفور، فيما أُصيب صديقه بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى.

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