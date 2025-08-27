الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يوقف أحد أبرز المطلوبين في مخيم برج البراجنة

منذ 42 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 /8 /2025، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المطلوب الفلسطيني (م.غ.) في مخيم برج البراجنة وأوقفته، وهو من أبرز المطلوبين لارتكابه عدة جرائم، منها: إطلاق النار ورمي رمانات يدوية باتجاه مواطنين، تأليف عصابة لسرقة الدراجات النارية، السلب بقوة السلاح، افتعال إشكالات، فرض خوات، إضافةً إلى تعاطي المخدرات وترويجها. خلال عملية الدهم، أطلق المطلوب النار على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

كما تمكنت دورية أخرى من مديرية المخابرات من تحرير القاصر السوري (ج.ج.) في منطقة جرود الخريبة – بعلبك، وكان قد خُطف من قبل مسلحين من منطقة دورس – بعلبك على خلفية إشكال وقع بين مهربين عند الحدود اللبنانية السورية الشرقية.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة الخاطفة.

    المزيد من أخبار لبنان

    العلم اللبناني
    تحذير... السيادة الخارجية تبدأ من الداخل!
    أمن الدولة يقفل محلّ مختار سابق
    عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    بلال عبدالله بحث الشؤون السياسية والأمنية مع قائد الجيش

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    أمن الدولة يقفل محلّ مختار سابق
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش