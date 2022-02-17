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الجيش يوقف مطلوبين في البقاع والشمال

17 - فبراير - 2022
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دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات عدة منازل في مناطق البداوي والبترون وزغرتا، وذلك على خلفية إشكال وقع بين أفراد من عائلتين في منطقة الشمال وأعقبه انتشار فيديو لمسلحين يتوعدون بالثأر، وقد أوقفت القوة خمسة من المتورطين بإطلاق النار والاتجار بالأسلحة.

كما دهمت قوة من الجيش منازل عدد من المطلوبين في منطقة البقاع، حيث أوقفت 3 مواطنين لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية في وقت سابق.

وشملت المضبوطات 5 بنادق صيد وكمية من الذخائر والمماشط والأعتدة العسكرية.

كذلك دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة دورس – بعلبك، مستودعاً لتخزين حشيشة الكيف، وضبطت بداخله حوالى نصف طن من المادة المذكورة.

وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى القضاء المختص وبوشر التحقيق”.

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