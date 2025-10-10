الجيش يوقف مطلوبين في منطقتَي البقاع والشمال.. ويضبط 260 كلغ من مادة السيلفيا!

أعلنت قيادة الجيش، عن “تنفيذ سلسلة تدابير أمنية في منطقتَي البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين، وضبطت نحو 260 كلغ من مادة السيلفيا، موضّبة ومعدّة للبيع”.

كذلك أعلنت القيادة، أن “وحدات من الجيش أوقفت 4 أشخاص وضبطت مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات”، موضحةً أنه “تم توقيف المواطنَين (ج.ك.) و(ف.م.) عند حاجز المدفون لمحاولتهما الهروب من أمام الحاجز ولكون الأول مطلوبًا بجرم حيازة سلاح حربي، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي وكمية من المخدرات”.

كذلك لفتت الى أنه “تم دهم منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجر – زحلة وتوقيف المواطن (ه.ا.) المطلوب بجرم إطلاق النار، وتوقيف المواطن (م.ح.) في بلدة الرويمة – عكار لقيامه بأعمال تهريب”.

وأكدت أن “المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

