الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
الجيش يوقف مواطنين في النبطية وبعبدا بتهم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار!

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2025 4:35 مساءً
الأسلحة المضبوطة

دهمت دورية من مديرية المخابرات في الجيش في منطقة النبطية منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالأسلحة، وأوقفت المواطنين (ا.ق.) و(ق.ح.) و(ع.ح.)، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة الحربية.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الصفير – بعبدا المواطن (ح.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، فرض خوات، افتعال إشكالات، تصريف عملة مزورة، أعمال نصب واحتيال، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا وكمية من الذخائر.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

