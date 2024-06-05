الجيش يوقف ٥ أشخاص في حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر – البقاع الغربي وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و٣ من أفراد عائلته.

يواصل الجيش عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص.

وتعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

هذا وصدر عن السفارة الأميركية في بيروت ما يلي: “تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية عند الساعة 8:34 صباحاً. وبفضل ردّ الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني، السفارة والعاملين فيها بخير، والتحقيقات جارية”.

وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركيّة في عوكر خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم صباح اليوم.

كما أجرى سلسلة اتّصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنيّة.

وتبلّغ رئيس الحكومة من المعنيّين أنّ الوضع مستتب وأن التحقيقات المكثّفة بوشرت لجلاء ملابسات الحادث وتوقيف جميع المتورطين.

كما أجرى رئيس الحكومة اتّصالاً بالمعنيّين في السفارة للاطمئنان عن الوضع وعن العاملين في السفارة، نطراً لوجود السفيرة ليزا جونسون خارج لبنان.