الجيش يوقف 15 شخصاً لتورطهم بحيازة أسلحة والتهجم على دورية عسكرية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 15 شخصا وفقًا لما يلي:

– توقيف 4 مواطنين في بلدة قب الياس – زحلة لتهجمهم على دورية للجيش.

– توقيف المواطنَين (س.ش.) و(ح.ر.) في بلدتَي سرعين التحتا – بعلبك والناصرية – زحلة بجرم إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية في حوزتهما.

– توقيف 3 مواطنين عند حاجز بقاع صفرين – المنية الضنية لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.

– توقيف 6 سوريين عند حاجز حربتا – الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح – بعبدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وإطلاقه النار، وضبطت في منزله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.