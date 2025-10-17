الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يوقف 15 شخصاً لتورطهم بحيازة أسلحة والتهجم على دورية عسكرية

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2025 10:23 صباحًا
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 15 شخصا وفقًا لما يلي:

– توقيف 4 مواطنين في بلدة قب الياس – زحلة لتهجمهم على دورية للجيش.
– توقيف المواطنَين (س.ش.) و(ح.ر.) في بلدتَي سرعين التحتا – بعلبك والناصرية – زحلة بجرم إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية في حوزتهما.
– توقيف 3 مواطنين عند حاجز بقاع صفرين – المنية الضنية لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.
– توقيف 6 سوريين عند حاجز حربتا – الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح – بعبدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وإطلاقه النار، وضبطت في منزله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    طقس متقلب وضباب يتشكل على المرتفعات.. إليكم التفاصيل
    الرئيس عون
    انشغالٌ في قراءة موقف عون... هل يلتقي مع ما طرحه باراك؟
    العلم اللبناني
    صندوق النقد لن يُطلق برنامجه مع لبنان قبل قانون "الفجوة المالية"

    الأكثر قراءة

    قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
    القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
    مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
    نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
    الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان
    فيديو.. أدرعي يوجّه رسالة إلى اللبنانيين عقب الغارات الاسرائيلية على الجنوب!