الجيش يوقف 4 مواطنين ويضبط ترسانة حربية في زحلة!َ

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2025 3:43 مساءً
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية التي ضبطها الجيش

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنّ وحدة من الجيش اللبناني، وبمؤازرة دورية من مديرية المخابرات، نفذت بتاريخ 21 أيلول 2025 عملية دهم في بلدة مجدل عنجر – زحلة، بعد توافر معلومات عن عصابة تنشط في مجال الاتجار بالأسلحة.

وخلال العملية، تمت مداهمة منازل كل من المواطنين: (ا.ع.)، (ن.ج.)، (م.ي.)، (ر.خ.)، حيث جرى توقيفهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية متنوعة.

وأكد البيان أنّ المضبوطات سُلّمت، فيما بوشر التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.

