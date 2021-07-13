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الجيش يوقف 452 شخصاً من جنسيات مختلفة في حزيران

13 - يوليو - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر حزيران المنصرم، تم توقيف 452 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم متعددة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.وقد شملت المضبوطات 150 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، إضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات. سلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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