الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة

منذ 33 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني (رويترز)

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد عمليات رصد وتتبُّع لحركة المطلوبين والمخلين بالأمن ومحاولات التسلل عبر الحدود الشمالية والشرقية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية واسعة النطاق في مختلف المناطق اللبنانية، وأوقفت 73 شخصًا وفقًا لما يلي:

توقيف المواطن (ع.ا.) المطلوب بجرم الاتجار بالأسلحة في بلدة عرسال – بعلبك، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

توقيف السوريَّين (ع.ز.) و(ذ.ع.) في منطقتَي الميناء والتل – طرابلس، وضبط كمية من المخدرات.

توقيف 70 سوريًّا في مناطق مختلفة من محافظة الشمال لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    مبنى مجلس النواب
    تأجيل جلسات لجان الإعلام والمال والتربية استنكاراً لمجزرة بنت جبيل
    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
    هل عادت تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة؟
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    الحجار يشدد على تعزيز الأمن وتكثيف الدوريات لضمان حفظ الإستقرار

    الأكثر قراءة

    علما السعودية ولبنان
    السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
    أمين عام حزب الله نعيم قاسم
    مصادر خليجية: على قاسم أن يتخلى عن سلاحه قبل مخاطبة السعودية
    السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
    مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!