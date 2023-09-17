توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في جونية.. وهذا ما ضبط بحوزته

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 17/ 9/2023، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونيه المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف و16 رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلامًا حزبية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونيه المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف و١٦ رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلامًا حزبية. pic.twitter.com/qsM3w5GtsW — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 17, 2023