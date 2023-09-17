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توقيف مواطن لإقدامه على إطلاق النار في جونية.. وهذا ما ضبط بحوزته

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2023 1:26 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 17/ 9/2023، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونيه المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف و16 رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلامًا حزبية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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