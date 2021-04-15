الجيش: 3 خروقات بحرية إسرائيلية

أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنه “بتاريخ 15 / 4 / 2021 اعتباراً من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 4.42، تمّ تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 203 أمتار، وأقدم العناصر على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة”.

ولفتت في بيان الى أنه “بتاريخ 14/ 4/ 2021 الساعة 02.57 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 125 متراً ولمدة خمس دقائق، وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.