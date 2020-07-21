الجيش: 3 مقاتلات للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء جنوبا على دفعات

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 20/7/2020 الساعة 12.50 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 20.10 من فوق بلدة كفركلا.

وفي الساعة 13.20، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 18.50 من فوق البلدة المذكورة.

وفي الساعة 20.05، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 20.30 من فوق البلدة المذكورة”.