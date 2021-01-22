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الجيش: 4 خروقات جوية معادية من فوق البحر غرب صيدا

22 - يناير - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 22/ 1/ 2021 اعتبارا من الساعة 3.53 ولغاية الساعة 4.08 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، من فوق البحر غرب مدينة صيدا واتجهت شمالا مقابل بلدة القليعات، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 4.08 من فوق البحر غرب صيدا.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 22/ 1/ 2021 اعتبارا من الساعة 3.53 ولغاية الساعة 4.08 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، من فوق البحر غرب مدينة صيدا واتجهت شمالا مقابل بلدة القليعات، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 4.08 من فوق البحر غرب صيدا.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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