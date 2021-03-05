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الجيش: 4 خروق بحرية اسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية

5 - مارس - 2021
تسجيل خروقات بحرية اسرائيلية

تسجيل خروقات بحرية اسرائيلية

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 5/ 3/ 2021 الساعة 2.59 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 277 مترا ولمدة دقيقتين، وألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.”

كما لفتت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الى أنه “بتاريخ 4/ 3/ 2021 اعتبارا من الساعة 12.20 ولغاية الساعة 18.51 تم تسجيل 3 خروق بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدوّ الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 259 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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