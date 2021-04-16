الجيش: 4 خروق بحرية وجوية للجيش الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 15 / 4 / 2021 الساعة 15.50 ولغاية تاريخ 16 / 4 / 2021 الساعة 3.15 تم تسجيل خرقيين جويين نفذتهما طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 15 /4 /2021 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 17.47، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 203 أمتار، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.