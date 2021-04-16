الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش: 4 خروق بحرية وجوية للجيش الإسرائيلي

16 - أبريل - 2021
الجيش اللبناني - أرشيفية

الجيش اللبناني - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 15 / 4 / 2021 الساعة 15.50 ولغاية تاريخ 16 / 4 / 2021 الساعة 3.15 تم تسجيل خرقيين جويين نفذتهما طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخ 15 /4 /2021 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 17.47، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 203 أمتار، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

نفايات - تعبيرية
تكدس أكوام من النفايات.. والأهالي يناشدون
النائب جبران باسيل
باسيل: منع التهريب أحد شروط قيام الدولة
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
بالصورة: هبة غادرت.. هل من يعرف عنها شيئا؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!