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الجيش: 4 طائرات مقاتلة وطائرة استطلع خرقت الأجواء اللبنانية

25 - نوفمبر - 2021
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 24 /11 /2021 الساعة 1.25، خرقت /4/ طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر قبالة بيروت في اتجاه شمال شرق وصولا إلى زغرتا، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 1.35 من فوق البحر قبالة بلدة خلدة. وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكان صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 24 /11 /2021 الساعة 00.25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر قبالة بلدة الدامور، ونفّذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 3.20 من فوق البحر قبالة البلدة المذكورة”.

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