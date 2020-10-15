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الجيش: 6 خروق جوية وبرية معادية في 14 و15 الحالي

منذ 5 ساعات
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، انه “بتاريخ 14 /10/ 2020 اعتبارا من الساعة 2.00 ولغاية الساعة 21.00 تم تسجيل /5/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.”
وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.”

كما قالت في بيان ان “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 15/ 10/ 2020 ما بين الساعة 4.00 والساعة 4.40، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 481 مترا، حيث أطلق عناصره قنبلة مضيئة ورشقات نارية، فوق البقعة البحرية المذكورة.
ويتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.”

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