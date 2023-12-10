الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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الحاج: الحكومة "مبلبشة بحالا".. وقائد الجيش "لا يساير أحدًا"

منذ 15 ثانية
رازي الحاج

رازي الحاج

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أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، أنه لا يوافق على أن سلاح المقاومة مشرع في لبنان بحكم ذكره بالبيان الوزاري، وقال: “البيان الوزاري ليس نصًا دستوريًا أو قانونيًا، بل هو سياسة حكومة ورؤية تفصيلية لمرحلة حكم الحكومة، ولم يتحول البيان الوزاري أبدًا إلى نص بديل عن الدستور، ولا يقل أحد أن البيان الوزاري بصيغته المكتوبة كبيان لا يمكن أن يحل محل الدستور، وهو يعبر فقط عن رؤية حكومة، ويمكن إعطاء الثقة لأي حكومة بدون بيان وزاري”.

وعن إمكانية رد الجيش اللبناني على الاعتداءات الإسرائيلية، قال “عندما حصلت حرب تموز وقيل “لو كنت أعلم”، وعندما كان هناك طلبًا من الحكومة اللبنانية بتسريع المفاوضات لإنهاء الحرب، والقرار الدولي 1701 هو قرار شرعية دولية ينص على مندرجات يجب أن تطبق، لأننا نعرف أن إسرائيل لا تحترم قوانين الحرب والإنسانية، عندما يطبق من الجانبين يصبح لدينا حالة استقرار في الجنوب”.

سياسيًا، قال الحاج: “سنقرر كيفية المشاركة بجلسة الخميس المقبل وطبيعتها وهدفنا رفع سن التقاعة لرتبة عماد لمدة سنة، هذا هدفنا بغض النظر عن المطبات التي قد نواجهها، وبمعرفتي بقائد الجيش العماد جوزيف عون ليس ولن يكون مدينًا لأحد، ولو أنه كذلك لكان مدينًا لمن عينه وهو رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ولم يكن هناك خلاف له مع باسيل، وقائد الجيش يمتلك نزعة وطنية كبيرة ولا يساير أحدًا، ولذلك نحن إلى جانبه”.

واعتبر أن “الحكومة “مبلبشة بحالا” بالنسبة للخطط التي تضعها ولا تنفذها، وكل من قال بأن أموال المودعين “مقدسة” هو كاذب”.

 

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